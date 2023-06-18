اتحاد المقاولين: ننتج 7 ملايين طن حديد وقاعدة الاستهلاك تغيرت بسبب الدولار

أكد محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين، أن مصر عندها طاقة انتاجية 14 مليون طن من الحديد وما حدث من تغيرات في السنوات الأخيرة هو في نظم الاستهلاك، مفيدا بأن الأفراد كانوا يستهلكوا 70% والمطورين 30% وانعكست النسبة.

وأضاف محمد عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المطورين العقاريين أصبحوا يستهلكون 70% من الحديد والأفراد العاديين 30%، موضحا أن القاعدة التي كانت تعتمد عليها مصانع الحديد تغيرت.

وأشار محمد عبد الرؤوف، إلى أننا ننتج حاليا 7 مليون طن من الحديد وفي مسئولية مشتركة ما بيننا كلنا في أن في مشكلة كبيرة في الدولار وشركات الحديد لازم تصدر الحديد حتى توفر دولار، موضحا أن الحديد لا يصرف الان الا لشركات المقاولات والمصنع ينتج الحديد من عنده على الشركة لضمان عدم التلاعب بالأسعار.