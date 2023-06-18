مجلس السيادة السوداني: الرئيس السيسي وعد بتسهيل كل الإجراءات أمام العالقين على الحدود

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن العالقين السودانيين على الحدود المصرية عددهم كبير، والرئيس عبد الفتاح السيسي وعد بتسهيل كل الإجراءات، وأتمنى تذليل هذه الصعاب وتخفيف معاناتهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، أثناء زيارة رسمية لمصر، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه قبل بمنصبه لسبب مهم وهو إنهاء الحرب في السودان، ولا يرى جدوى لدخول الشعب السوداني في الحرب عسكريا، الشعب يحتاج إلى سلام، وعليه ترك قواته المسلحة تقوم بدورها وتعيد الأمن للبلاد، وكل زول في السودان له مهمة لإنهاء الحرب.

وأوضح أن أي هدنة تنقصها الآليات، وكيفية تنفيذ الهدنة، حين تتحدث عن خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات، أنت لم تحدد إلى أين يذهبون ومناطق إيوائهم، ونتمنى في المستقبل وجود مبادرة جادة تأخد في الاعتبار هذه الاعتبارات الأمنية حتى تنجح الهدنة، ويفضل أن تكون هناك مبادرة واحدة، لأن كثرة المبادرات تعمق الأزمة، وهناك صقور تحلق تحت غطاء الإنسانية لتدخل السودان، فمن السهل بدء القتال لكن من الصعب إنهاؤه، لوجود أوامر أخرى وقت إنهاء القتال لا نعلمها.