نهائي دوري الأمم الأوروبية.. إسبانيا بالقوة الضاربة أمام كرواتيا

أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، تشكيلة اللاعبين الرسمية لمواجهة كرواتيا، مساء اليوم الأحد، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب فينورد، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، واعتمد لا فوينتي على ألفارو موراتا لقيادة هجوم الفريق إلى جانب ماركو أسينسيو ويريمي بينو.

وأبقى مدرب منتخب إسبانيا على العديد من الأسماء البارزة على دكة البدلاء أبرزهم أنسو فاتي وداني كارفاخال وناتشو وخوسيلو.

ويبدأ منتخب إسبانيا المباراة أمام منتخب كرواتيا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: روبين لو نورماند - إيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: خيسوس نافاس - رودريجو هيرنانديز - فابيان رويز - جافي

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - يريمي بينو - ألفارو موراتا

وتأهل المنتخب الإسباني إلى النهائي بعد تجاوز البرتغال وسويسرا والتشيك في دور المجموعات ثم فاز إيطاليا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الماتادور مشواره في دور المجموعات بالتعادل في المباراة الأولى مع البرتغال والثانية مع التشيك ثم فاز في الثالثة أمام سويسرا وهزم بعدها التشيك وخسر من سويسرا وأخيرا فاز على البرتغال.