نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: حلم السودانيين الآن حل كل القوات غير الوطنية

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هدف زيارته إلى مصر هو مناقشة القضايا التي تهم البلدين، سواء السياسية أو الاقتصادية، وتم التركيز على موضوع الحرب الكارثية في السودان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من القاهرة، أثناء زيارة رسمية لمصر، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك نحو 5 ملايين سوداني في مصر قبل الحرب، ونحو نصف مليون عالق على الحدود المصرية، يحتاجون الإسراع في إجراءات الدخول لمصر، كما تناولت المحادثات الدور المصري في معالجة القضية السودانية والحرب في السودان.

وتابع أن حلم السودانيين في الوقت الحالي حل كل القوات غير الوطنية وغير المؤسسة في السودان، لأن أي دولة يكون لها جيش واحد تحت قيادة قائد عام واحد، لكن نتيجة الحروب في السودان أصبح هناك أكثر من جيش، والدعم السريع أنشئ للقضاء على التمردات، لكنه تجاوز الآن الدور المطلوب منه، والحرب ستنتهي بالتفاوض وببناء جيش سوداني موحد.

وذكر أن أي حرب تحدث في دولة من الدول أن تكون لها أبعاد خارجية، من مصالح وأطماع الدول في هذه الدولة، موضحا أن تقديرات الخسائر في الحرب يصعب حصرها، وهي تتخطى بلايين البلايين، وهناك أيضا أشخاص راحوا في الحرب.لا