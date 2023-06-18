انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفراعنة وجنوب السودان

انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب جنوب السودان في المباراة الودية التي تجمع بينهما حاليا على استاد القاهرة الدولي.

وكان قد انتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

وبدأ المنتخب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ، ياسر إبراهيم، علي جبر، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي.

الهجوم: محمود كهربا.

وكان قد حقق الفراعنة الفوز على غينيا بهدفين لهدف ليصعد رسميا للمشاركة في أمم أفريقيا المقرر إقامتها لكوت ديفوار.