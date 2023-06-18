أزهري: لا يجوز شرعًا مخالفة السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة

أكد الدكتورعبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف أن المملكة العربية السعودية هي المنوط بها تحديد رؤية هلال شهر ذي الحجة وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الأحد :"جميع الدول الإسلامية مطالبة باتباع السعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة لأن هذا الأمر مرتبط بمناسك الحج ووقفة عرفات".

وتابع :"لا يجوز شرعا مخالفة بعض الدول الإسلامية للسعودية في رؤية هلال شهر ذي الحجة"، مؤكداً :"احنا مرتبطين بالكعبة ووقفة عرفات، والدول اللى عيد الأضحى عندها متأخر عن السعودية يحرم عليها صيام أول أيام عيد الأضحى في السعودية وذلك بإجماع العلماء والفقهاء".

وأعلن مرصد تمير بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم الأحد رؤية هلال شهر ذي الحجة على أن يكون غدا الاثنين غرة شهر ذي الحجة، ويوم الثلاثاء بعد القادم يوم عرفة ويوم الأربعاء بعد القادم أول أيام عيد الأضحى.