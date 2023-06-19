حقيقة رحيل أحمد فتوح عن الزمالك

تحدث مصدر بنادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الوطني الأول والفارس الأبيض، من الرحيل عن الفريق بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريح لـ«البوابة نيوز»، أن أحمد فتوح لن يرحل عن الزمالك لحاجة الفريق له فنيا، وأنه يعد اللاعب الأساسي في مركزه على حساب محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، ومن الصعب الموافقة على رحيله، خاصة وأن الزمالك يرغب في العودة لمنصات التتويج بداية من الموسم المقبل لتعويض الخسائر التى حدثت بالموسم الحالي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، اليوم الإثنين تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.