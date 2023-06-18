هل يجوز للمضحِّي أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم جواز المضحي بيدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟

وقالت الدار: لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة، وتُعطى بنيَّة الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتُعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنيُّ والفقير والمستحقُّ للزكاة وغيرُ المستحق لها، بخلاف الزكاة؛ فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

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