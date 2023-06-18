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الأحد 18 يونيو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

هل يجوز للمضحِّي أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء
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نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم جواز المضحي  بيدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة؟

وقالت الدار: لا يجوز ذلك؛ فالزكاة لها مصارفها المحددة، وتُعطى بنيَّة الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتُعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغنيُّ والفقير والمستحقُّ للزكاة وغيرُ المستحق لها، بخلاف الزكاة؛ فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

تضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.

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