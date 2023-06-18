بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمرسى مطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة الكليو 2 بمدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى مطروح العام 3 أشخاص يعانون من إصابات نتيجة حادث تصادم سيارتين بمدينة مرسى مطروح.

المصابون هم:

1 _ فرج أبو بكر محمد 25 سنة، مقيم وادي الرمل مرسى مطروح، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري كدمات متفرقة في الجسم وجارٍ عمل اللازم.

2 _ رضا رماح محمد 45 سنة، مقيم الكيلو 2 مرسى مطروح، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم واشتباه كسر فى القدمين ، وجارٍ عمل اللازم.

3 _ أحمد رضا رماح 18 سنة، مقيم الكيلو 2 مرسى مطروح يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم اشتباه كسر فى القدمين وجارٍ عمل اللازم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.