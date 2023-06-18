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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمرسى مطروح

بالأسماء.. إصابة
بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بمرسى مطروح
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بمنطقة الكليو 2 بمدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم. 

استقبل مستشفى مطروح العام 3 أشخاص يعانون من إصابات نتيجة حادث تصادم سيارتين بمدينة مرسى مطروح. 

المصابون هم:

1 _ فرج أبو بكر محمد  25 سنة، مقيم وادي الرمل مرسى مطروح، يعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري كدمات متفرقة في الجسم وجارٍ عمل اللازم. 
2 _ رضا رماح محمد  45 سنة، مقيم الكيلو 2  مرسى مطروح، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم واشتباه كسر فى القدمين ، وجارٍ عمل اللازم. 
3 _ أحمد رضا رماح  18 سنة، مقيم الكيلو 2 مرسى مطروح يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم اشتباه كسر فى القدمين   وجارٍ عمل اللازم. 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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