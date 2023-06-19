الزمالك يجدد المفاوضات مع نجم فيوتشر لضمه بالميركاتو الصيفي

عادت إدارة الزمالك للتفاوض من جديد مع عمر كمال عبد الواحد نجم فريق فيوتشر وذلك لضمه بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب لحاجة الفريق له فنيا خاصة وأن يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ووسط الملعب.

وكان عمر كمال قد انضم للزمالك في الصيف الماضية في صفقة انتقال حر، إلا أن إيقاف القيد منعه من استكمال مشواره مع الزمالك ورحل سريعا لفريق فيوتشر.

ويواصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.