إبراهيم الحسيني ناعيًا محمد أبوالعلا السلاموني: صاحب المواجهات العنيفة مع التيارات الظلامية

نعى الكاتب المسرحي إبراهيم الحسيني، الكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٨٢ عاما.

وقال الحسيني: "حزن كبير بسبب فقد أحد أعلام الكتابة المسرحية في مصر والوطن العربي؛ التنويري، ممتلك المشروع الكتابي المؤثر ؛ الذي يستمد جذوره من التاريخ والتراث وصاحب المواجهات العنيفة مع التيارات الظلامية".

وتابع: أنه ليس وداعا يا أستاذ "محمد أبو العلا السلاموني"، فالوداع لمن يرحل أما أنت فستظل شامخا وعفيا بمسرحك الذي سطرته يداك؛ لن يؤثر الغياب الجسدي على وجودك الدائم بيننا وداخل حركة وذاكرة المسرح المصري، داعيا "لك الرحمة وللأهل ولنا جميعا الصبر وألم الفراق".

يُذكر أن الراحل ولد بمحافظة دمياط في عام 1941 ، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1968، عمل بالتدريس في التربية والتعليم، ثم انتقل مديرًا للفرق القومية المسرحية، ثم مديراً عاماً للمسرح، ثم مستشاراً للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، رأس تحرير سلسلة نصوص مسرحية " 2012"، وكان عضو اللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة .

وله العديد من الأعمال المسرحية، منها "مآذن المحروسة، الثأر ورحلة العذاب، البحيرات المــرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالــة خطرة، أحــلام مسروقة، الورثــة، المتاهة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب"، وغيرها من الأعمال التي تحولت أعمالاً فنية في السينما والمسرح والتلفزيون.

كما حصل علي العديد من الجوائز، منها "جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب، وسام الدولة فى العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1986، جائزة الدولة في التفوق في الفنون 2012"، كما حصل على العديد من الجوائز عن عدد من الأعمال التي كتبها.

