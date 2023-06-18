البداية حرس الحدود.. أجندة محلية مضغوطة تنتظر الأهلي لحسم لقب الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستئناف مبارياته المحلية، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخ القلعة الحمراء.

وتنتظر الأهلي أجندة مضغوطة من المباريات المحلية المؤجلة ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، لارتباطه بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الماضية.

ويسعى الأهلي للفوز في المباريات والمؤجلة لحسم لقب الدوري الممتاز واستعادة الدرع الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر ولكن الأهلي خاض 24 مباراة بينما لعب بيراميدز 30 مباراة.

يمتلك المارد الأحمر 6 مباريات مؤجلة تم الإعلان عن مواعيدها في وقت سابق، وهي:

- الأهلي وحرس الحدود، الخميس 22 يونيو، مؤجلة من الجولة 16 من الدوري.

- الأهلي ومنتخب السويس، الأحد 25 يونيو، مؤجلة من دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

- الأهلي والبنك الأهلي، الخميس 29 يونيو، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري.

- الأهلي وفيوتشر، الأحد 2 يوليو، مؤجلة من الجولة 24 من الدوري.

- الأهلي والإسماعيلي، الأربعاء 5 يوليو، مؤجلة من الجولة 18 من الدوري.

- الأهلي والاتحاد السكندري، السبت 8 يوليو، مؤجلة من الجولة 21 من الدوري.

وأعلن اتحاد الكرة تأجيل مباراتين للنادي الأهلي، تزامنا مع موعد مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهما:

- مباراة الأهلي وبيراميدز، مؤجلة من الجولة 28 بالدوري.

- مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، مؤجلة من الجولة 30 بالدوري.

- مباراة الأهلي والزمالك، القمة المؤجلة من الجولة 31 بالدوري.

وسيكون متبقي للنادي الأهلي مباراتين على نهاية الموسم الحالي من الدوري الممتاز، وهما:

- الأهلي وحرس الحدود، ضمن منافسات الجولة 33.

- الأهلي والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 34.

وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات المؤجلة والمباريات المقبلة لبطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.