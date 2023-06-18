مجلس السيادة السوداني: نحترم كل الهدن لكن ينقصها آليات تنفيذها

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك حالة من عدم الثقة بين المكونات كلها التي أدت لاندلاع الصراع في السودان، وبالتالي إذا لم تحل مسببات أزمة فكان من المتوقع حدوث هذا الانفجار.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس السيادة السوداني يحترم الهدن كلها، لكن كل هذه الهدن ناقصة، وتنقصها آليات تنفيذها، والآن هناك هدنة لمدة 72 ساعة، وهذه الهدنة أيضا تنقصها آليات تنفيذ بنودها.

وأشار إلى أنه من بين آليات التنفيذ هي الحديث عن خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات والمناطق السكنية وغيرها، لكن هذه المبادرة لم تجب عن هذه الآليات.