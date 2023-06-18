ads
الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجلس السيادة السوداني: نحترم كل الهدن لكن ينقصها آليات تنفيذها

مالك عقار، نائب
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك حالة من عدم الثقة بين المكونات كلها التي أدت لاندلاع الصراع في السودان، وبالتالي إذا لم تحل مسببات أزمة فكان من المتوقع حدوث هذا الانفجار.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجلس السيادة السوداني يحترم الهدن كلها، لكن كل هذه الهدن ناقصة، وتنقصها آليات تنفيذها، والآن هناك هدنة لمدة 72 ساعة، وهذه الهدنة أيضا تنقصها آليات تنفيذ بنودها.

وأشار إلى أنه من بين آليات التنفيذ هي الحديث عن خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات والمناطق السكنية وغيرها، لكن هذه المبادرة لم تجب عن هذه الآليات.

مالك عقار مجلس السيادة السوداني الصراع في السودان