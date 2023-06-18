نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: قتل والي غرب دارفور «وحشي»

الأحد 18/يونيو/2023 - 08:16 م

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن ما حصل في قتل والي غرب دارفور الجنرال خميس يعبر عن القتل بطريقة "الدم البارد"، حيث جرى قتله بطريقة وحشية.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «مجلس السيادة والحكومة وكل المنظمات أدانت هذه الطريقة الوحشية للقتل، ما حدث غير مقبول ومن المفترض ألا تتكرر في السودان».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن كل السودانيين باختلاف أيدولوجياتهم يرفضون الحرب، مضيفا «القوى والدوائر السياسية في السودان ترفض الحرب، بصرف النظر عن الأيدولوجيات، الكل يرفض الحرب في السودان، لأنه ليس في الحرب ما هو جميل، لكن كل ما في الحرب قبيح».