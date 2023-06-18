مالك عقار: نرحب بكل مبادرات إنهاء الأزمة بشرط احترام السيادة السودانية

قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مجلس السيادة السوداني يرحب بالأطراف كلها، وليس ضد أحد، ولكن يتفحص ويتحقق من كل هذه المبادرات.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: يجب على هذه المبادرات أن تحترم وتحقق سيادة الدولة السودانية وتحترم مؤسساتها ورغبات ومشاغل الشعب السوداني وتفصل في هذه الحرب بحيث لا نعيد الوضع السابق الذي أنتج هذه الحرب ونصل لوضع جديد لبناء الدولة السودانية.

وأشار إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذه الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني كثيرة ومتشعبة، وهناك قضيتان عطلتا الطريق في السودان، الأولى هي تكوين القوات الصديقة، والثانية هي التحول الديمقراطي.