عظم شهيدك| العقيد رامي هلال.. نصير الغلابة الذي ضحى بنفسه لإنقاذ سكان منطقة الدرب الأحمر

تستعرض البوابة نيوز سلسة حلقات تنشر فيها قضايا أحداث الدم واستعراض جماعة الإخوان الإرهابية للقوة ونشر الفوضي وممارسة الإرهاب والتطرف والتحريض علي القتل والدعوات التخريبية لهدم مؤسسات الدولة من قبل قيادات الجماعة الإرهابية .

كما سنستعرض أهم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن من قوات الجيش والشرطة والذين طالتهم يد الغدر والخسة من الجماعة الإرهابية، في مشهد لا يدع مجالا للشك في تلوث يد هؤلاء المجرمين بدماء أبطالنا الشهداء الذكية

حلقة اليوم هي للبطل الشهيد العقيد رامي هلال

من هو الشهيد العقيد رامي هلال؟

الشهيد رامي علي أحمد علي هلال، من مواليد القاهرة، عام 1979 وترتيبه الثاني بين أشقائه الأربعة، وتخرج من كلية الشرطة عام 2001

والتحق بعد ذلك بقطاع الأمن المركزي، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطني وتنقل بين إداراته والتحق بفرع الأمن الوطني فى شبرا حتى استشهاده

العقيد رامي هلال كان متزوج ولديه 4 أبناء، أكبرهم حين توفي كانت في عمر 9 سنوات، وأصغرهم "علي" 3 سنوات

مواقف إنسانية

كان الشهيد رامي هلال سببا فى إنشاء موقف للتاكسي بمنطقة شبرا الخيمة، كما كان له موقف مع أحد الباعة الجائلين، عام 2018، وأطلقوا عليه لقب نصير الغلابة.

سبب كره الإرهابيين له

شارك الشهيد رامي هلال فى عدة عمليات هامة اضطلع بها قطاع الأمن الوطني ومنها ملاحقة العناصر المتورطة في حادث اغتيال الشهيد هشام بركات، ومحاولتي اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد السابق.

وتمكن الشهيد من تتبع خط الإرهابي الهالك حسن، من خلال رصده في الشوارع التي سلكها بعد إلقاء القنبلة على الارتكاز الأمني، من الجيزة وصولا إلى منطقة الدرب الأحمر، حتى تمكن من تحديد مكان اختبائه، وفي هذه اللحظات، تلقى اتصالا من أسرته وتحديدا من نجلته الكبرى هانيا اطمأن عليها أو بالأحرى ودّعها، ثم أغلق هاتفه، وظلّ يراقب الوضع عن كثب، حتى خرج الإرهابي من المنزل، وفجّر نفسه لحظة القبض عليه.

لحظة استشهاده

في يوم 19 نوفمبر 2019، خلال ضبط إرهابي بمنطقة الدرب الأحمر، بدأت القصة عندما تم إلقاء عبوة بدائية الصنع على قوة أمنية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة، وبعد البحث تمكنت قوات الشرطة من العثور على الإرهابي.

وخلال القبض عليه حيث كان يختبئ في منزل بمنطقة الدرب الأحمر فجر نفسه، ليستشهد العقيد عن عمر يناهز 39 عاما، وينقذ سكان المنطقة من مخططات إرهابية كان سيقوم بها الإرهابي.

تكريم مستحق

ظهر خلال الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الاختيار 2 التي عرضت في رمضان 2021 ، مشهد استشهاد المقدم رامي هلال الضابط بالأمن الوطني، في منطقة الدرب الأحمر.. كما كرم الرئيس السيسي أسرته في أكثر من مناسبة وطنية وخلال عيد الشرطة

