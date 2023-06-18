محافظ مطروح يستقبل لجنة استطلاع رؤية هلال ذي الحجة

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، لجنة استطلاع رؤية هلال ذي الحجة للعام الهجري ١٤٤٤، والتي تتكون من الدكتور محمود الطحان بدار الإفتاء المصرية، والدكتور عيد عبد الواحد بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود اللجنة مع تقديم كافة التيسيرات وإزالة العقبات خلال أعمالها اليوم بموقع الرؤية بمنطقة بئر النصف بطريق مطروح سيوة.

ومن جانبها أوضحت لجنة الرؤية أن الموقع سيشهد وفقا للبحوث الفلكية أطول فترة لثبات ومكوث الهلال في الرؤية ومدته ٣٧ دقيقة تقريبا، وذلك مع انتشار لجان استطلاع الرؤية على مستوى الجمهورية لتأكيد الرؤية والسند والدليل الفلكي لثبات الرؤية من خلال الجهات العلمية المختصة.