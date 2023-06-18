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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نواب ونائبات قادمات: الدولة قادرة على مواجهة التحديات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالبحيرة، وجامعة برج العرب، وحضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، تبعث بالأمل والتفاؤل للمواطنين.

وأضافت في بيان اليوم أن الرسائل التي تبعث بالأمل لكل أنباء الوطن ، وكانت مدعمة بالأرقام ، وأننا كشعب ودولة قادرون على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن مبادرة "حياة كريمة " لتنمية القرى المصرية، والنهوض بأهالينا في الريف، مبادرة عظيمة حيث أن الريف المصري كان مهمل منذ سنوات طوال، والدولة تقوم بأعمالها التطويرية والتنموية والمشاريع في كل الاتجاهات.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة برج العرب حياة كريمة