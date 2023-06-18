الليلة.. إعلان صفقة انضمام كانتي إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية عالمية، ان نادي اتحاد جدة السعودي حصل على توقيع الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن كانتي وصل أمس إلى دبي لتوقيع العقود مع مفاوض نادي الاتحاد بالإضافة إلى إجراء جلسة تصويرية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة التي تمتد إلى 2027.

وأعلن فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، أن كانتي أكمل الجزء الثاني والأخير من الفحوصات الطبية مع اتحاد جدة ومن المقرر الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

كان الحساب الرسمي لقناة "الكأس القطرية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد نشر أمس السبت: “غدا سيوقع كانتي رسميا لاتحاد جدة عقب التوصل لصيغة اتفاق على نسبة وكيله من الصفقة”.

وأوضحت القناة أن اتحاد جدة اتفق مع وكيل كانتي على 100 مليون يورو معفاة كراتب سنوي لمدة 4 مواسم، ليحصل في نهاية الفترة على 400 مليون يورو معفاة من الضرائب.