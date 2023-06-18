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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مالك عقار: مصر ستكون الأكثر مساهمة في حل مشكلة السودان

مالك عقار، نائب رئيس
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن مآلات وتأثيرات الحرب في بلاده ما زالت تؤثر على دول الجوار والإقليم والعالم بدرجات متفاوتة، ولا يوجد تغيير.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التغيير الوحيد الذي يبحث عنه الجميع هو كيفية الجلوس على طاولة التفاوض، لأن كل الحروب تنتهي على طاولة التفاوض، ويكون هناك فائز ومهزوم.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن مصر ستساهم في حل هذه المشكلة بقدر التأثير الذي يقع عليها، مشددًا على ان مصر أكثر الدول تأثيرا، لأن مئات الآلاف من السودانيين توجهوا إلى المعابر في مصر بعد اندلاع الحرب، وبالتالي ستكون مصر الأكثر مساهمة في حل هذه المشكلة.

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