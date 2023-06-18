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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير مصرفي: 7 مليارات دولار حشدتها مؤسسة التمويل الدولية لمصر منذ بدء التعاون

الدكتور أحمد شوقي
الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي
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كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن كيفية انعكاس الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية علي الاقتصاد المصري.


وقال “شوقي” في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إن مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستراتيجي للبنك الدولي سيساهم بالإيجاب علي الاقتصاد القومي.
 

وأضاف أن دور هذه المؤسسة استشاري بالأساس، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.


وأكد أن هناك 7 مليارات دولار حشدتها مؤسسة التمويل الدولية لمصر منذ بدء التعاون، مشيرًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستساعد مصر في العرض والتسويق للجهات الأفضل، من خلال التسعير الملائم لها في عمليات التسويق لها ضمن وﺛﻴﻘﺔ سياسة ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

اقتصاد إكسترا نيوز الاقتصاد القومى البنك الدولي