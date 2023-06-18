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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: أبذل كل جهدي لإنهاء الحرب بالوسائل المتاحة

مالك عقار، نائب رئيس
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه مازال يبذل كل جهده لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المتاحة، ومن ثم العمل على التنمية.

وتطرق «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى المبادرات المقدمة من أجل إنهاء الحرب في السودان، موضحًا: «في عالم مليء بالمصالح السياسية والاقتصادية، من الطبيعي أن يكون هناك مبادرات كثيرة، وقد يكون هناك مبادرات لا مصالح لها، ومصلحته الوحيدة هى مصلحة وأمن السودان».

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: «المبادرات أحسب أنها كلها تستهدف إنهاء الحرب في السودان، ولكن هنالك بعض المبادرات قد لا تكون صالحة أو مواتية للوضع السوداني، وبالتالي فإن المبادرة التي تستهدف إنهاء الحرب في السودان يجب أن تراعي المصالح السودانية ووحدة السودان وسيادته وسيادة المصادر السوادنية».

مالك عقار مجلس السيادة السوداني السودان