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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مالك عقار: الحرب أكبر صدمة تلقاها السودانيون

مالك عقار، نائب رئيس
مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني
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قال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه عمل دوما على إحلال السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته، مشددًا على أنه لم يتخلَ عن هذا المبدأ.

وأضاف «عقار»، خلال لقاء على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما جرى تعيينه لمنصب نائب رئيس مجلس السيادة، قبله بشرط هو أن يكرس جهده واهتمامه بالسلام في السودان، وأن يكرس هذا الوقت للمساهمة في إيقاف الحرب التي تدور في البلاد.

وتابع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن السودان تأثر تأثيرا كبيرا من الحرب، وهي أكبر صدمة تلقاها الشعب السوداني: «أحسب أن هذه الصدمة تعيد الشعب السوداني وتعيدنا كلنا إلى منصة التأسيس بحيث نعمل على تحقيق الاستقرار الدائم».

مالك عقار مجلس السيادة السوداني السودان