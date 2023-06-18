بث مباشر ||بالزغاريد والدموع .. لحظة وداع حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

وسط أجواء غمرتها الفرح الممزوجة بدموع الفرح وإطلاق الزغاريد، ودع أهالي محافظة الدقهلية اليوم الأحد، ٢٢٥ حاج من حجاج الجمعيات الأهلية قبل سفرهم لأداء فريضة الحج.
جاء ذلك من أمام الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى بحضور أسر الحجاج والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية ورئيس البعثة الإشرافية لحجاج الدقهلية وأعضاء البعثة.
وكان قد غادر الفوج الاول فجر اليوم والذى ضم ٤٦ حاج من المستوى الأول من أمام نادي جزيرة الورد بالمنصورة متوجهين الي المدينة المنورة.
فيما غادرت باقى الأفواج الأخيرة عصر اليوم من امام الصالة المغطاة باستاد المنصورة متوجهين الي مطار القاهرة ومنها الي جدة ومنها الي مكة المكرمة بعدد ١٨٤ حاج وعدد ٥ مشرفين هم أعضاء البعثة الاشرافية.
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