اليابان وأوروبا يجبران أبل على دعم تنزيل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي

أصبحت شركة أبل في ورطة بعد عدد من القوانين الجديدة لمواجهة الاحتكار في أوروبا “قوانين الاتحاد الأوروبي”، التى تنص على عدم تقييد المستخدمين وإجبارهم على تنزيل التطبيقات على هواتفهم من متجر واحد وهو ما تفعله شركة أبل.

وأصبحت أبل مجبرة على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج المتجر الرسمي، وهو ما سيسبب مشاكل في الخصوصية لدى الشركة كما تدعي، بالإضافة إلى أنها ستخسر خدمة تحصيل رسوم الـ30% التي تتلقاها من كل عملية دفع تحدث على تطبيقاتها.

ومؤخرًا انضمت اليابان للاتحاد الأوروبي فوفقًا لموقع aitnews، أصدرت الحكومة اليابانية مجموعة جديدة من القواعد التنظيمية التي تستهدف جوجل وآبل، وتهدف إلى إجبارهما على السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من خارج متاجرهم الرسمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة وخفض أسعار التطبيقات، ولكن مراقبين يرون أن هذا القرار سيؤدي أيضًا إلى بعض الآثار الجانبية، مثل انتشار الجرائم الإلكترونية وارتفاع أسعار الأجهزة.

وتستهدف الحكومة اليابانية آبل بشكل خاص، لأنها لا تسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها الرسمي، بينما تسمح جوجل بالفعل بذلك وتسمح بوجود متاجر تطبيقات بديلة لنظام أندرويد.

وتفرض القواعد الجديدة أيضًا على متاجر التطبيقات المستقلة توفير الخصوصية والأمان في التطبيقات التي يتم تحميلها عبرها، وتسمح لهذه المتاجر بتوفير خيارات دفع بديلة عن تلك التي توفرها جوجل وآبل.

وترغب الحكومة اليابانية أيضًا في أن يتمكن المستخدمون من حذف التطبيقات التي تأتي مثبتة افتراضيًا على الأجهزة، وعدم إعطاء أي تفضيلات لخدماتهم. ومن المتوقع أن تدخل هذه القواعد التنظيمية الجديدة حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب الياباني خلال عام 2024.