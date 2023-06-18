أحمد شوقي ودينا الرفاعي يحصلان على دبلومة الإدارة الرياضية من "الفيفا"

حصل أحمد شوقي غريب والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على دبلومة الإدارة الرياضية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتسلم المهندس أحمد شوقي غريب والدكتورة دينا الرفاعي شهادة الدبلومة في حفل التخرج للدارسين الذي أقيم بجامعة القاهرة في حضور نخبة من الدارسين والمحاضرين من مصر وكافة أنحاء الوطن العربي وأفريقيا.

ويشرف على شهادة دبلومة «فيفا» الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عمرو محب مدير إدارة العلاقات الدولية بالأهلي، ودكتور عماد الزمر مدير مركز الدراسات التجارية، والدكتور محمد قطب مدير البرنامج.

دبلومة الإدارة الرياضية

ويحرص العديد من القيادات والكوادر في الأندية والمؤسسات الرياضية على الحصول على دبلومة الإدارة الرياضية، التي تهدف إلى صقل العاملين في مجال الرياضة ورفع خبراتهم في إدارة المؤسسات والمنظمات الرياضية، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الإدارة الرياضية وتعلم المهارات الأساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة المنظمات الرياضية بشكل احترافي.

جدير بالذكر أن أحمد شوقي غريب نحل الكابتن شوقي غريب، لعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ومدرسة الموهوبين وكان جيل ميدو ووائل رياض شيتوس ولكنه تفرغ للدراسة بالحصول علي بكالوريوس الهندسة وفضل الاتجاه للإدارة الرياضية بالحصول على دبلومة الإدارة الرياضية التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 6 شهور.