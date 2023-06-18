زراعة الشيوخ توصي بالرقابة والتوعية الإعلامية لمواجهة خطورة حبة الغلة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب عمرو أبو السعود، وكيل اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبين نصيف حفناوى وحسين خضير، بشأن استيراد وبيع حبوب الغلال التي يستخدمها الفلاحون في حفظ الغلال والأرز من التسوس.



واستعرض النائبان الاقتراح برغبة، موضحين أن الآونة الأخيرة شاع فيها وفيات بين الشباب والأطفال لتناولهم حبوب الغلال، لاسيما وأنها سهلة التناول وتؤخذ دون المعرفة بأضرارها أو النظر لما قد يعقب هذا الأمر.

وأشارا إلي أن خطورتها، تأتى بسبب انخفاض ثمنها حيث إن ثمن القرص الواحد لا يتعدى الـ5 جنيهات وسهل الحصول عليها حيث تباع في محلات المبيدات الحشرية دون رقابة.

وطالبا النائبان، بوقف استيرادها والبحث عن بديل لها، وتكثيف التوعية الإعلامية على مدى خطورتها وكونها قاتل سريع، بالإضافة إلي تجريم بيعها في المحلات التجارية واقتصار تداولها في الأسواق على الجمعيات الزراعية والصوامع بضوابط رقابية صارمة.



ومن جانبه أكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، أهمية ذلك الموضوع، نظرا لخطورة تلك الحبة لسرعة مفعولها القاتل.



وأشار إلي أن لها استخدام في حفظ الغلال وتأمين المخزون الاستراتبجى منه، متسائلا عن مدى إمكانية وجود بديل وعن مدى حدود التدخل الطبي، وإليات تداولها.

واتفق معه النائب أحمد الشرانى، مشيرا إلي أهمية وجود البديل أو ضوابط للصرف بموجب صورة البطاقة والغرض منها.



وقالت النائبة منى الخشاب، أن الشباب الذى يتناول هذه الحبة، لايعون خطورتها ولايكون هدفهم الانتحار، بل يكون هدفهم تهديد أسرهم فقط، الأمر الذي يتطلب التوعية الإعلامية.

وطالب النائب سمير البيومى، بوقف استيراد الحبة والاستغناء عنها من الأساس لحل المشكلة،واتفق معه النائب عبده أبو عايشة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية، سبق وتم إصدار قرار من لجنة المبيدات منذ ٣ سنوات بعدم الاتجار بتلك الحبة بمحلات المبيدات، وأنه غير مسموح باستيرادها إلا من خلال الشركات المستوردة بأمر توريد من وزارة التموين لصوامع القمح.

وأوضح انهم يعانون من ضعف الرقابة علي الأسواق بسبب قلة عدد المفتشين بلجنة المبيدات.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، بزيادة عدد مفتشي لجنة المبيدات، ودراسة قياس الأثر التشريعى لقانون الزراعة فيما يتعلق بالرقابة على المبيدات وعقوباتها.

كما أوصت اللجنة بتكثيف الحملات الإعلامية الموجهة لتوعية الشباب بشأن خطورة حبة الغلة.