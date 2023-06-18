مفاجأة.. مودريتش يفكر في الاعتزال الدولي اليوم

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا، يقترب من الإعلان عن اعتزاله اللعب الدولي بعد نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه منتخب كرواتيا نظيره الإسباني في نهائي البطولة الأوروبية، اليوم الأحد، على ملعب فينورد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة نجم ريال مدريد في الاعتزال الدولي وهتفت جماهير كرواتيا، للاعب بعد الهدف الذي أحرزه اللاعب أمام إيطاليا في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، قائلة "ابق لوكا".

وأشارت الصحافة الإسبانية إلى أن مودريتش قد يعلن عن موقفه من الاستمرار مع منتخب كرواتيا أو الاعتزال بعد مواجهة إسبانيا اليوم.

وقدم مودريتش أداء مميزا مع منتخب كرواتيا خلال 15 سنة، وقاده إلى وصافة كأس العالم 2018 في روسيا واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2022 قطر، والوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023.