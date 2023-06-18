وكيل الشيوخ: الرئيس السيسي سطر تاريخ جديد لمصر عنوانه الإنجازات والبناء

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن 30 يونيو 2013 ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، والتي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري، بعدما أرادت قوى الظلام اختطاف الوطن، ولكن إرادة الله وشجاعة القائد العظيم الرئيس السيسي أنقذت الوطن.

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه بعد مرور عقد من الزمن، 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو 2013 ونحن نجني ثمار الثورة بجمهورية جديدة، تضاهي أفضل الدول الحديثة المتطورة بإنجازات بل اعجازات ترجمتها ارادة قائد عظيم أمن بحق وطنه في التنمية والاستقرار.

ولفت أن القاصي والداني شاهد حجم ما تحقق من إنجازات من بعد ظلام ودمار وأزمات الي نور وتنميه أنارت طريق المستقبل، وما قامت به القوات المسلحة والشرطة المدنية من تطهير البلاد من براثن الإرهاب.

وتابع: المتابع للتاريخ المصري يري بحق ان هذا البلد محفوظ بعناية الله، وبفضل أبنائه المخلصين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل روحه على كفة لانقاذ وطنه، ودشن وسطر وخط بيدة تاريخ جديدة لمصر عنوانه الانجازات والبناء ليحفر اسمه في سجلات التاريخ كأحد النماذج المضيئة أمثال محمد علي في 1805 الذي بني مصر، ليعود السيسي ويدشن الجمهورية المصرية الجديدة بفكر جديد.