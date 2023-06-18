جلسة في فيوتشر لتحديد موقف علي ماهر بالموسم الجديد

يدرس علي ماهر مدرب فيوتشر، الرحيل عن الفريق بنهاية عقده في الموسم الحالي وبدء تجربة جديدة بداية من الموسم الجديد .

وتلقى علي ماهر مؤخرا عروض من داخل مصر ومن بعض أندية شمال أفريقيا وذلك لبدء الموسم الجديد معهم .

وستحسم الأسابيع القليلة المقبلة موقف علي ماهر النهائي مع فيوتشر وذلك بعد عقد جلسة مع مسئولي النادي يتم الاتفاق من خلالها على الرحيل والاكتفاء بما قدمه مع الفريق، أو تجديد التعاقد لموسم إضافي .

ويواصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتشهد تدريبات فيوتشر تركيز على الجوانب البدنية أولا ثم الفنية، مع حرص علي ماهر على عقد جلسات فنية وتحفيزية مع اللاعبين لتحقيق الفوز باللقاء المقبل.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.