نائب التنسيقية يوصي بإطلاق إستراتيجية لقطاع التعاونيات

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاكل القطاع التعاوني تكمن في مشاكل إدارية نتيجة أن معظم مجالس الإدارات تدار بشكل فردي بالإضافة إلى مشاكل تمويلية نتيجة عدم وجود بنك تعاوني.

وتطرق عمارة إلى المشاكل التسويقية لعدم مساواة القطاع التعاوني بالقطاع العام والخاص في الاستيراد والتصدير ووجود قيود تعيق استيراد مستلزمات إنتاج ذلك القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لنظر الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن “تفعيل دور التعاونيات في مصر”، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الزراعة والري، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد "عمارة" على ضرورة استحداث إستراتيجية وطنية لقطاع التعاونيات قائلا: "الإستراتيجية مهمة نظرا لأنها ستقف على كافة المعوقات وحلها " مشيرا إلى احتياج الوطن إلى القطاع التعاوني اللوجيستي للتكامل على ما تقوم به الدولة المصرية.

وأضاف: “كلنا شاهدنا ما تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد لجعل مصر مركزا لوجيستيا وممرات لوجيستية، مطالبا برقمنة هذا القطاع الهام”.

