فيوتشر يجهز المصابين لموقعة المصري بكأس الرابطة

يجهز علي ماهر مدرب فيوتشر، اللاعبين المصابين لموقعة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض أحمد رفعت لإصابة خفيفة في مباراة ودية لفيزتشر مؤخرا، بينما يعانى محمود جنش من إصابة في الركبة ويواصل الثنائي التأهيل حاليا لتجهيزهم بشكل بدني وفني مميز.

جنش من تدريبات فيوتشر

وتشهد تدريبات فيوتشر تركيز على الجوانب البدنية أولا ثم الفنية، مع حرص علي ماهر على عقد جلسات فنية وتحفيزية مع اللاعبين لتحقيق الفوز باللقاء المقبل.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.