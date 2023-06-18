زاهى حواس يكتب: الفراعنة والأعياد.. مناسبات المصريين القدماء تنوعت بين قومية ودينية

الأحد 18/يونيو/2023 - 06:31 م

تعددت أعياد المصريين القدماء وتنوعت ما بين أعياد قومية يحتفلون فيها بذكرى انتصاراتهم على أعدائهم وذكرى مواقع حربية شهيرة كالاحتفال بطرد الهكسوس من مصر على يد القائد العظيم الملك "أحمس" أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وكذلك الاحتفال بذكرى المعارك المجيدة التى خاضها الفراعنة مثل "تحتمس الثالث ومعركته الشهيرة (مجدو)، والتى لاتزال خططته الحربية تدرس فى الأكاديميات العسكرية كأول من طور فنون الحرب وتكتيكاتها.

كذلك كان المصريون القدماء يحتفلون بذكرى التوحيد الذى بُنيت عليه دولتهم بعد أن توحد الشمال (الدلتا) مع الجنوب (الصعيد) فى كيان سياسى واحد. وإلى جانب هذه الأعياد القومية تعددت الأعياد الدينية عند المصريين القدماء حتى أن "هيرودوت" يذكر لنا أن الأعياد لم تكن تنقطع من أرض مصر فربما لا يفصل بين العيد والآخر سوى بضعة أيام وما إن ينتهى الاحتفال بمناسبة دينية فى مدينة ما حتى يبدأ احتفال آخر فى المدينة التى تجاورها.



هذه الأعياد إما كانت للاحتفال بأساطير دينية كأسطورة "إيزيس وأوزيريس" أو أعياد خاصة بآلهة البلاد الكبيرة وأحيانًا أعياد ذكرى تأسيس المعابد وكان من أشهر وأطول هذه الأعياد عيد الزواج الإلهى بين "حاتحور"- ربة الجمال والحب، وحورس الإدفوى - رب مدينة إدفو بالقرب من أسوان.

ففى وقت محدد من كل عام كان كهنة "حورس" يحملون تمثال "حورس" الموضوع على قاربه المقدس ويبحرون عبر نهر النيل متجهين إلى الشمال لزيارة "حاتحور" فى معبدها بدندرة بمحافظة قنا، وهناك تستمر الاحتفالات لأكثر من عشرة أيام ويظل "حورس" فى ضيافة زوجته "حاتحور" داخل معبدها وتقام مسرحيات الزواج الإلهى بين كهنة وكاهنات كل من "حورس" و"حاتحور" ويستهلك المحتفلون بهذا العيد كميات كبيرة من النبيذ الذى كان يتم إعداده كل عام خصيصًا لهذه المناسبة.

وكذلك كانت الأضاحى تنحر كل يوم ويتم توزيع لحومها بين الكهنة وسكان المدينة المبتهجون بهذا العيد الحصاد هو موسم ولأن مصر بلد زراعى اعتمد اقتصادها منذ أقدم عصورها التاريخية على الزراعة فقد تعددت الأعياد التى ارتبطت بالزراعة والفلاح، ففى كل عام كان المصريون يترقبون وصول مياه الفيضان الذى يأتيهم كل عام بالخير فيبذرون البذور وينتظرون حتى موعد الحصاد الذى كان بالنسبة لهم من أهم المناسبات التى تدعوهم للاحتفال.

وكان موسم البهجة فى طول البلاد وعرضها تعم فيه الاحتفالات كل أرجاء مصر وكان مناسبة طيبة للفرق الموسيقية والمغنيين والراقصين والراقصات لكى ينتقلوا من قرية إلى أخرى ومن منزل نبيل إلى آخر فيقيمون الحفلات الموسيقية التى يرعاها الموسرين من كبار حكام الأقاليم وكبار الموظفين وفيها تفرش الموائد ويتم طهى أشهى الأطعمة وينال الأطفال حظهم من البهجة والسرور بفرحة هذه الأعياد مثلما نحتفل فى يومنا هذا فيحصلون على الثياب الجديدة ويمنحون الهدايا من لعب الأطفال.

وبالطبع كان العمل يتعطل فى هذه الأعياد وتتوقف الدراسة بالنسبة لتلاميذ وطلبة العلم فى المدارس التى كان المعبد يشرف عليها. وأجمل ما فى أعياد الفراعنة هو ارتباطها بالتعمير والتشييد فكان يوم انتهاء مشروعاتهم الكبيرة يوم عيد بالنسبة لكل من عمل فيه، فكان يوم انتهاء بناء الهرم عيدًا يحتفل فيه كل المصريين بإتمام المجموعة الهرمية لملكهم الذى كان يحكم وفق مبادئ الحق والعدل.

