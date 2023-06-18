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الأحد 18 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 5 أشخاص إثر تعرض طائرة ركاب بريطانية لاضطرابات جوية شديدة

طائرة ركاب بريطانية
طائرة ركاب بريطانية
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أصيب خمسة ركاب بجروح إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من سنغافورة إلى لندن لاضطرابات جوية شديدة، ما أجبرها على العودة إلى سنغافورة مجددًا.
وقالت الخطوط الجوية البريطانية -في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم /الأحد/- قدمنا الاعتذار للعملاء عن التأخير في رحلتهم، وتم الحجز لهم على الرحلات التالية المتاحة مع الشركة ومع شركات الطيران الأخرى.

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