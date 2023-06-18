إصابة 5 أشخاص إثر تعرض طائرة ركاب بريطانية لاضطرابات جوية شديدة

أصيب خمسة ركاب بجروح إثر تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية متجهة من سنغافورة إلى لندن لاضطرابات جوية شديدة، ما أجبرها على العودة إلى سنغافورة مجددًا.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية -في بيان أوردته قناة "تشانل نيوز آشيا" السنغافورية اليوم /الأحد/- قدمنا الاعتذار للعملاء عن التأخير في رحلتهم، وتم الحجز لهم على الرحلات التالية المتاحة مع الشركة ومع شركات الطيران الأخرى.