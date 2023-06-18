انعقاد الجلسة رقم ١٨٦ لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم ١٨٦ برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأحد.

وأكد الدكتور ياسر مجدي حتاتة على الدور الرئيسي والمحوري الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي في كافة المجالات.

وصرح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، بأن المجلس قد أحيط علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من ٢٠٢٣/٥/٢٥ إلى ٢٠٢٣/٦/١٥ بالإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية وكلية الصيدلة وكلية الخدمة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه قد تم مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون مع بعض الجهات الأخرى.

وعلى هامش المجلس تم تكريم المشاركين في أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة والعاملين والطلاب.