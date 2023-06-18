إيطاليا تتوج ببرونزية دورى الأمم الأوروبية على حساب هولندا

تُوج المنتخب الإيطالى ببرونزية بطولة دورى الأمم الأوروبية 2023، بعد الفوز على نظيره الهولندى بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "دي غرولش فيست"، ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع، التى تستضيفها هولندا.

أحرز ثلاثية المنتخب الإيطالى اللاعب فيديريكو ديماركو بعد 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة ، ودافيد فراتسي فى الدقيقة الـ 20، وفيدريكو كييزا فى الدقيقة الـ 72، بينما جاء هدفى هولندا عن طريق اللاعب ستيفن بيرجوين فى الدقيقة الـ 68 ، وجيورجينهو فاينالدوم فى الدقيقة الـ 89 من عمر اللقاء.

سيطر المنتخب الهولندى على مجريات الشوط الثانى متوجا جهوده بإحراز هدفيه واستقبلت شباكه هدف، إلا ان المنتخب الإيطالى استغل تقدمه فى الشوط الأول بهدفين نظيفين.