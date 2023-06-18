محلل سياسي: داعش يخدم أجندة محددة بتواجده في أفريقيا

قال عبد الغني العيادي المحلل السياسي، إنه لا توجد صداقة دائمة أو عداوة دائمة بل توجد مصالح دائمة، ومن المعروف والمرئي عند الناس أن داعش يخدم أجندات محددة بتواجده في إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنني لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن هذه الأجندة التي ينفذها داعش تعمل عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن داعش تعتبر بؤرة توتر متنقلة، تنتقل لمن يدفع لها أكثر، وأوربا لها ديون كبيرة في أفريقيا، كما أن القارة تعاني أصلا من تبعات التغيرات المناخية.