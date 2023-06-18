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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تدرس المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين بالجامعات الحكومية أو الأهلية أو بالخارج

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم جلسته رقم (٢٠٠) برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر، وذلك اليوم الأحد.

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، بأن المجلس قد ناقش الخطاب الوارد من الدكتور أمين المجلس الأعلي للجامعات بشأن إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين سواء بالجامعات الحكومية أو الأهلية أو بالخارج، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع.

كما تمت إحاطة المجلس بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم (١٨٦) المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢، لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص اللائحة المالية لبرنامج إدارة السياحة الرياضية، وبرنامج السياحة الاجتماعية والميسرة، ولائحته المالية، وذلك بعد إجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة.

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جامعة الفيوم المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين المتفوقين بالجامعات الحكومية الفيوم