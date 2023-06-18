"نائبة التنسيقية" توصي بوضع استراتيجية للتكامل والشراكة بين القطاعين البحثي والإنتاجي

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البحث العلمي أحد الأدوات الهامة التي يجب استثمارها بشكل جيد لخدمة أهداف التنمية، مؤكدة على أنه لا شك أن التعاون بين المجتمع البحثي المصري ونظيره في دول العالم هام للغاية، وخاصة بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال تعزيز الشراكة والتكامل المعرفي والتكنولوجي بين القطاع البحثي لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية الحكومية والقطاع الإنتاجي العام والخاص.

وأضافت “زكى” في كلمتها، خلال جلسة "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي"، في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن الوضع الراهن للبحث العلمي، به بعض التحديات.

وأوصت بمجموعة من التوصيات، لمواجهة هذه التحديات، من بينها: وضع هيكل داعم لتحقيق الشراكة والتكامل المعرفي والتكنولوجي وتعزيز الابتكار بين القطاع البحثي لمؤسسات التعليم العالي والمراكز البحثية الحكومية والقطاع الإنتاجي العام والخاص، ووضع استراتيجية للتكامل والشراكة بين القطاع البحثي والقطاع الإنتاجي، مستعينة بالخبرات الدولية في مجال الشراكة والتكامل المعرفي والتكنولوجي وتعزيز الابتكار بين القطاع البحثي الحكومي والقطاع الإنتاجي بهدف تعزيز البحث والتطوير في القطاع الإنتاجي العام والخاص.

كما أوصت يوضع آليات الشراكة بين المراكز البحثية والجامعات والقطاع الإنتاجي لإنشاء وحدات بحث وتطوير تقوم بالبحوث التطبيقية في المؤسسات الإنتاجية مستعينة بالموارد البشرية البحثية بالقطاع الحكومي، ووضع آليات تحفيز ودعم القطاع الإنتاجي على التوسع في وحدات البحث والتطوير، ورفع وعيه بأهمية الاستثمار في البحث والتطوير.