وادى دجلة يشارك بـ 4 لاعبين فى بطولة العظماء الثمانية للإسكواش بالقاهرة

يشارك نادي وادى دجلة، بأربعة لاعبين فى بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات، والتى ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، وتحت إشراف اتحاد اللعبة، فى الفترة من 20 حتى 25 يونيو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

ويشارك وادى دجلة فى منافسات الرجال بعلى فرج المصنف الأول عالميًا، ومازن هشام المصنف الثامن عالميًا.

وفى منافسات السيدات، يشارك لاعبات وادى دجلة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا، وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا.

وتساهم نتائج البطولة في تحسين التصنيف العالمي للاعبين، والتى يتربع على عرشها اللاعبين المصريين بـ 8 لاعبين رجال وسيدات بقائمة أفضل لاعبين في العالم.