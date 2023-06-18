حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأحد، بحبس ٣ متهمين بتكوين تشكيل عصابي للسرقة، عقب ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية ، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ علي المضبوطات وسلاح نارى، والاستعلام عن لودر، وكذلك التحرى حول نشاطهم الإجرامي.

ووجهت النيابة لهم تهم السرقة وحيازة أسلحة نارية.

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص، حال استقلال أحدهم سيارة نقل "ملكه" محمل عليها كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 100 كيلو جرام ، وبحوزتهم (فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار" لودر قيادة أحدهم – مقص – منشار ذات مقبض حديدى – أجنة حديدية – مبلغ مالى) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقة الكابلات المضبوطة من داخل قطعة أرض كائنة بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

