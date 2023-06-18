إصابة 4 أشخاص بينهم رضيع في حادث مروري بالوادي الجديد

أُصيب 4 أشخاص بينهم رضيع، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب "تروسيكل" بقرية النهضة التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة كل من: محمد احمد قناوي علي، 45 عامًا، إسراء سعد محمود، 23 عامًا، ياسين علي محمد، 8 أشهر، الهام عبد النبي، 40 عامًا ، وجمعيهم مقيمون بقرية النهضة بالفرافرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.