«إيلاف وكوريوبسس».. فيلمان لمشروع تخرج طلاب إعلام جامعة القاهرة

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، فيلمين لمشروع التخرج بالكلية الأول بعنوان «كوريوبسس»، والثاني بعنوان «إيلاف».

وتنطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يوم السبت الموافق 24 يونيو، ومن المقرر أن يقام لـمدة 3 أيام على أن ينتهي في يوم الاثنين الموافق 26 يونيو، بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويتضمن المهرجان عرض فيلمين لـ مجموعة من طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وهما «كوريوبسس – إيلاف».

طلبة إعلام القاهرة

أطلق طلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام على الفيلم اسم «كوريوبسس» نسبةً إلى زهرة «الكوريوبسس»، والتي تمتع بقدرة هائلة على التكيف في أي ظروف مناخية.

ويناقش فيلم «كوريوبسس» قضية الشيخوخة الصحية لكبار السن، حيث يستعرض الفيلم ضيوف يعيشون الشيخوخة الصحية بالطريقة التي تناسبهم وبأسلوب الحياة الذي يتوافق مع أحلامهم وطموحاتهم، من خلال تحقيق أحلامهم بعد بلوغ سن الستين، وبداية مرحلة جديدة لتحقيق ذاتهم، وأبرز الأمثلة التي تم مناقشاتها في «كوريوبسس»، من مارس هوايات «منهم من أصبح كاتبًا، وأخر طباخًا ماهرًا، والثالث توج بطلًا لـ سلاح الشيش»، ليعبر الفيلم عن جملة «أن تصل متأخرًا خيرًا من أن لا تصل أبدًا».

وتدور أحداثه في إطار شيق، حول قضية «الونس» إذ يسلط الضوء على أشكال غير مألوفة من الونس.

وفي سياق متصل، يستضيف «إيلاف» خلال الفيلم عدد من المصادر يسلك كلًا منهم جانب معين في الونس يختلف عن أشكال الونس المألوفة لدى البعض، مثل «من يأنس بجماد – من يأنس باستكمال مسيرة أخيه المهنية – من وجد في غير الإنسان أنيسًا له لا يستطيع العيش بدونه».

شارك في إنتاج الفيلمين «كوريوبسس – إيلاف» مجموعة طلاب بالفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الاعلام جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتورة نرمين أغا، المدرس المساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

وجاءت أسماء فريق الإعداد وتنفيذ الفيلمين، على النحو التالي: «تامر اللقاني – سهيلة قنديل – مي جمال – ياسمين وائل – ندى حسين – بسنت عبد العزيز – نهى أيمن – أية سمير – آية مصطفى – مارينا أشرف – إسراء أحمد – روان محمد – آلاء جمال – فرح أشرف – أحمد الحسيني – عائشة عاطف – رنا إيهاب -يمنى محمد -إيهاب السيد – هدى غازي – دعاء طمان – ياسمين سعد – إسراء عادل – ليديا جوزيف -روان سامي».

وتقام فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، والدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة نشوة عقل، المشرف العام على التدريب بالقسم.