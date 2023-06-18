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الأحد 18 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر دون تغيير في ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الذهب
سعر الذهب
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شهد سعر الذهب استقرارا مع نهاية تعاملات اليوم الأحد ، بعد تراجع بلغ 30 جنيها في الجرام الواحد، أمس السبت داخل محلات بيع المشغولات الذهبية

وسجل سعر عيار 21 نحو 2240 جنيها للبيع و 2260 جنيها للبيع ، بينما بلغ عيار 24 أعلي أعيرة الذهب قيمة نحو 2560 جنيها للبيع و 2583 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 نحو 1920 جنيها للبيع و 1937 جنيها للشراء و كذلك عيار 14 نحو 1493 جنيها للبيع و 1507 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 79.62 ألف جنيه للبيع و 80.33 ألف جنيه للشراء و كيلو الذهب نحو 2.56 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء

وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب إلي 17.79 ألف جنيه للبيع و 18.08 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر عيار 14 سعر الجنيه الذهب