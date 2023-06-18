إيلون ماسك يعلن موعد التجارب البشرية لزراعة "شريحة الدماغ"

وضع الملياردير إيلون ماسك جدول زمني لشركته "نيورالينك" لزرع شريحة في الدماغ البشري لعلاج الحالات المختلفة.

وخلال لقاء مباشر في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا في باريس، أعلن ماسك يوم الجمعة الماضي أن الاختبار الأول لزرع الشريحة في الدماغ سيتم في وقت لاحق من العام الحالي 2023، وفقًا لموقع "Gearrice".

وأوضح ماسك أن شركته "نيورالينك" ستقوم بزرع الرقاقة الإلكترونية في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو كلي، بهدف مساعدته على التواصل مع أحبائه.

أعرب ماسك عن اقتناعه بأن شريحة الدماغ التي تطورها شركته "نيورالينك" يمكن أن تساعد المكفوفين على استعادة بصرهم، ويمكن استخدامها أيضًا لتبادل البيانات بسرعة عالية مع الأجهزة الذكية.

يأتي ذلك بعد إعلان شركته "نيورالينك" الشهر الماضي عن الحصول على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية لإجراء تجارب بشرية.

وأعلنت شركة "نيورالينك" في بيان أنها تلقت تصريحًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لبدء التجارب السريرية البشرية، ووصفت هذا القرار بأنه خطوة مهمة ستسمح في المستقبل لتقنية الشركة بمساعدة العديد من الأشخاص، حيث تسمح الشرائح التي تصنعها "نيورالينك" باستخدام الكمبيوتر والهاتف بدون استخدام اليدين.

كانت الشركة قدمت طلبًا في عام 2022 للحصول على إذن لإجراء تجربة سريرية على البشر، ولكن تم رفضه.