ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

أسفرت، انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ، التي أجريت أمس السبت، بـ13 لجنة، عن فوز قائمة الشهبندر بالإجماع.

وبحسب ترتيب الأعلى حصولاً على الأصوات، فاز كل من المهندس حاتم السعدي عبدالغفار، وحصل على 3567 صوتًا، والمهندس حجازي الشراكي وحصل على 3479 صوتًا، والدكتور علاء إبراهيم ريحان وحصل على 3259 صوتًا، وأسامة عتمان على 3223 صوتًا، والكيميائي عبدالعال يوسف سليمة، وحصل على 3044 صوتًا، ومحمد السيد الجراحي، وحصل على 3015 صوتًا، ومحمد صلاح دشيشة، وحصل على 2883 صوتًا، وفؤاد عمرو، وحصل على 2868 صوتًا.

جرت الانتخابات تحت إشراف لجنة من وزارة التجارة والصناعة، في حضور المرشحين ومندوبيهم.