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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دب أسود يفترس رجلًا في ولاية أريزونا

دب أسود
دب أسود
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تعرض ستيفن جاكسون البالغ من العمر 66 عاما للهجوم من قبل الدب في ولاية أريزونا قبل الساعة 8 صباحا في غابة جروم كريك النائية.

وقالت الشرطة في بيان إن جاكسون كان يشرب القهوة في ممتلكاته، حيث كان يبني كوخا عندما هاجمه دب أسود.

وأضاف أن الجيران "الذين سمعوا الضحية تصرخ حاولوا التدخل من خلال الصراخ وأبواق السيارات لكن الدب لم يتركها".
وأطلق أحد الجيران النار وقتل الدب، لكن جاكسون مات بالفعل متأثرًا بجراحه الرهيبة.

ولا يبدو أن هناك أي شيء في المكان من شأنه أن يكون قد أثار الهجوم، مثل الطعام.

ويمكن أن تزن الدببة السوداء حوالي 400 رطل ويبلغ طولها من 5 إلى 7 أقدام عند الوقوف في وضع مستقيم.

دب أسود هجوم