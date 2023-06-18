فيوتشر يدرس رحيل ناصر ماهر بالميركاتو الصيفي

تدرس إدارة الكرة بفريق فيوتشر، الموافقة على رحيل لاعب الفريق ناصر ماهر عن الفريق وذلك بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وحدثت مشادة مؤخرا بين ناصر ماهر ومدرب الفريق علي ماهر، ثم تغيب اللاعب عن حضور أكثر من مران مع الفريق وهو ما يجعله يتعرض للعقوبة وفقا للائحة .

ودخل اللاعب في مفاوضات جادة مؤخرا مع نادي الزمالك وهو ما يجعله يرغب في الرحيل ايضا عن نادي فيوتشر، وستشهد الفترة المقبلة حسم موقفه مع ناديه بشكل نهائي .

وواصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، اليوم الأحد، استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة.