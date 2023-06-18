الأردن توضح سبب قرار الكويت وقف ابتعاث التخصصات الطبية

ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية في البرلمان الأردني، اليوم الأحد، قرار وزارة التربية والتعليم العالي الكويتية القاضي بوقف ابتعاث التخصصات الطبية إلى الأردن.

وقال رئيس اللجنة، الدكتور طالب الصرايرة، إن هذا الاجتماع حواري وتشاركي، ويهدف إلى الاطلاع على واقع التعليم الطبي في المملكة، مشيدا في الوقت نفسه بكفاءة خريجي الجامعات الأردنية من مختلف التخصصات، وتحديدا الطبية منها.

وشدد الصرايرة على عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت الشقيقين.

حضر الاجتماع، رؤساء الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى عدد من عمداء كليات الطب، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الأردنية وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردينية "بترا" فقد قدم الصرايرة شرحا حول الفرق بين الاعتراف والإيفاد، قائلا إن دولة الكويت سبق أن اتخذت مثل هذا القرار، لكنها تراجعت عنه، عازيا سبب ذلك إلى جود عدد كبير من الطلبة الكويتيين في المملكة الدارسين للتخصصات الطبية.

وأوضح ظافر، أن معايير الاعتماد عالمية للتخصصات، لدينا هيئة اعتماد لكلية الطب في فلسطين والعراق، مضيفا أن قرار الكويت ذلك كان مفاجئا، خصوصا أنه جاء بعد زيارة وفد كويتي في أبريل الماضي وإشادتهم بالبنية التحتية والواقع الطبي.

من ناحيتهم، اتفق نواب اللجنة على أن قرار الكويت كان مفاجئا، عازيين السبب إلى وجود أعداد كبيرة من الطلبة الكويتيين في الأردن، "وليس لأسباب تتعلق بالواقع التعليمي".

وشددوا على أن القرار يتعلق فقط بإيقاف الإيفاد، وليس الاعتراف، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من دول الخليج يشهد بكفاءة وأداء خريجي الجامعات الأردنية.

كما أشاروا إلى أن القرار يعود لإنشاء كلية طبية في الكويت، ولا يتعلق بجودة التعليم العالي، موضحين أن طلبة التخصصات الطبية يتدربون في مختلف المستشفيات التعليمية والحكومية، وفق أسس ومعايير عالمية.