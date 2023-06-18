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الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يواصل استعداداته لمواجهة المصري بكأس الرابطة

من تدريبات فيوتشر
من تدريبات فيوتشر استعدادا للمصري
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واصل فريق فيوتشر بقيادة مدربه علي ماهر، اليوم الأحد، استعدادا للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم 24 من شهر يونيو الجاري، وذلك في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتشهد تدريبات فيوتشر تركيز على الجوانب البدنية أولا ثم الفنية، مع حرص علي ماهر على عقد جلسات فنية وتحفيزية مع اللاعبين لتحقيق الفوز باللقاء المقبل.

وكان فريق فيوتشر قد توج بكأس الرابطة في أول نسخة لها الموسم الماضي وذلك على حساب غزل المحلة في المباراة النهائية، ويرغب الفريق في تكرار نفس الأمر هذا الموسم والفوز باللقب للعام الثاني على التوالي.

وخاض فريق فيوتشر لقاء ودى مؤخرا مع الهلال الليبي على ملعب السلام وحقق فيه الفوز بهدف للاشئ، وذلك استعدادا لموقعة المصري البورسعيدي الهامة.

يذكر أن فيوتشر يأتي في المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز حاليا وذلك برصيد 57 نقطة من خوض 30 مباراة. 

فيوتشر المصري البورسعيدي علي ماهر كأس رابطة الأندية المحترفة